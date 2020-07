Josè vorrebbe confessare tutto ma Rocco Casalino lo frena: “Amò, non ti fare querelare” (Di lunedì 27 luglio 2020) Il capo ufficio dell’ufficio stampa del Premier, Rocco Casalino, difende il suo ex compagno Josè Carlos Alvarez Agueira segnalato all’Antiriciclaggio per aver movimentato un ingente somma di denaro su una carta prepagata. E’ stato uno degli scoop dello scorso weekend: Josè Carlos Alvarez Agueira, l’ex compagno di Rocco Casalino – ex concorrente del Grande Fratello … L'articolo Josè vorrebbe confessare tutto ma Rocco Casalino lo frena: “Amò, non ti fare querelare” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

