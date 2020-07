Goffo attacco di Libero a Greta Thunberg: “Luglio più fresco, ambientalisti ammutoliti” (Di lunedì 27 luglio 2020) Una presa di posizione singolare e, se vogliamo, molto superficiale, quella di Libero nei confronti di Greta Thunberg, pur non citando quest’ultima in modo esplicito nell’articolo apparso sulla prima pagina di oggi 27 luglio. In particolare, dopo le polemiche dei mesi scorsi nei confronti della famosa ragazzina svedese ambientalista, quest’oggi il giornale famoso soprattutto per le uscite spesso e volentieri sopra le righe di Vittorio Feltri (anche su queste tematiche) viene portata avanti una teoria molto particolare. Perché secondo Libero la battaglia di Greta Thunberg è inutile Nello specifico, il pezzo di Gianluca Veneziani ci dice fondamentalmente che abbiamo vissuto il mese di luglio più fresco degli ultimi anni. Basterebbe ... Leggi su bufale

