Esclusiva: Kumbulla, l’Inter apprezza ma ora non affonda. Per la Lazio… (Di lunedì 27 luglio 2020) Marash Kumbulla piace all’Inter, ma per ora il club nerazzurro ha deciso di non affondare per il difensore classe 2000 in uscita dall’Hellas. L’Inter apprezza Kumbulla, ma almeno oggi non è convinta di fare l’investimento. Più avanti se ne potrebbe riparlare, ma nel frattempo la Lazio ha l’opportunità di approfittarne. Ieri c’è stato un nuovo dialogo tra Tare e Setti prima di Hellas-Lazio, se il club biancoceleste aumentasse l’offerta e si avvicinasse ai 25 milioni (magari con una contropartita tecnica) potrebbe finalmente chiudere. Anche perché, ripetiamo, almeno in questi giorni l’Inter resta in attesa. Foto: Calciomercato.com L'articolo Esclusiva: Kumbulla, l’Inter apprezza ma ... Leggi su alfredopedulla

Solo_La_Lazio : ?? #Kumbulla freme ma #Setti prende tempo ?? Ieri #Tare ha ribadito l'offerta della #Lazio, ma il #Verona aspetta l'… - DiOlimpico : RT @LazioChannel: Esclusiva #calciomercato #Lazio – #Kumbulla vuole i biancocelesti - - LazioChannel : Esclusiva #calciomercato #Lazio – #Kumbulla vuole i biancocelesti - - LALAZIOMIA : - laziopress : -