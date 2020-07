Elisa Isoardi, pronta per “Ballando con le stelle”, si confessa su Salvini (Di lunedì 27 luglio 2020) A settembre la conduttrice Elisa Isoardi sarà concorrente a “Ballando con le Stelle” su Rai 1 il sabato sera. La domenica mattina, sempre su Rai 1, condurrà “Check-Up”. Ma lei ha tanti altri progetti per la tv. Il privato? Per ora è single. “Non ho tempo per cercare marito”, ha scherzato su “Oggi”. E ha risposto a domande sui suoi ex. A settembre Elisa Isoardi scenderà in pistaArticolo completo: Elisa Isoardi, pronta per “Ballando con le stelle”, si confessa su Salvini dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

silvio_grande : Elisa Isoardi: serve una grande intelligenza per state con me. Sdeng, megasdeng. ???????????????????????? - giadinagrisu : RT @tempoweb: L'ex #Salvini e la carriera in tv Elisa Isoardi in vena di confessioni - clikservernet : Elisa Isoardi: “Serve grande intelligenza per stare con me”. E svela cosa non ha funzionato con Salvini - Noovyis : (Elisa Isoardi: “Serve grande intelligenza per stare con me”. E svela cosa non ha funzionato con Salvini) Playhitm… - FQMagazineit : Elisa Isoardi: “Serve grande intelligenza per stare con me”. E svela cosa non ha funzionato con Salvini -