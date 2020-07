“E ora dovete tagliare le pensioni!” Recovery Fund, arriva subito il conto da pagare (Di lunedì 27 luglio 2020) L’Unione europea è una gabbia dalla quale dobbiamo liberarci. Il Recovery Fund sarà lo strumento di ricatto che la signora matrigna utilizzerà per imporci nuove controriforme dal carattere neoliberista. Tra le cose che il nostro Governo ha deciso di mettere in vendita, vi è il nostro sistema pensionistico. L’accettazione del meccanismo di aiuti “determinerà il taglio alle pensioni”. L’obiettivo sarà quello di ridurre la spesa e i pensionamenti anticipati. Come riferito da Il Sole 24 ore, la Commissione europea non ha utilizzato mezzi termini, il messaggio è chiaro, l’Italia deve “abbandonare subito Quota 100 e tornare rapidamente a muoversi lungo il solco tracciato dalla riforma Fornero.” La questione verrà ... Leggi su ilparagone

Nella sofferenza generale post-Covid, c'è un ambito della cultura italiana che per sua stessa natura sta vivendo un autentico calvario. Insieme alla musica, il teatro è la forma artistica che forse pi ...

Gli ultimi report di OpenSignal confermano per la 5G velocità in download reali da primato. Stati Uniti e Corea del Sud però svelano anche alcuni retroscena. Negli Stati Uniti e in Corea del Sud, a di ...

