Coronavirus, 5 morti e 168 casi positivi in più: contagi in calo ma pochi tamponi, in aumento i malati (Di lunedì 27 luglio 2020) In Italia altre 5 persone nelle ultime 24 ore sono morte per conseguenze derivate dal con il totale dei decessi che è arrivato a 35.112. . I nuovi positivi sono invece 168, ieri erano 255,. È quanto ...

In calo per il secondo giorno consecutivo i nuovi casi di Covid-19 in Italia: 170 oggi, contro i 255 di ieri. Pesa però, come ogni lunedì, l'”effetto weekend”, con un drastico calo dei tamponi (oggi 2 ...

Coronavirus, bollettino 27 luglio: 5 morti (totale 35.112), 12.581 positivi, 198.593 guariti

ROMA – Sono 5 i morti nelle ultime 24 ore con coronavirus. L’aumento delle vittime resta stabile da alcuni giorni. Sono i dati forniti dal ministero della Salute. Così il totale delle vittime sale a 3 ...

