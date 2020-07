Camera e Senato: una settimana rovente in arrivo (Di lunedì 27 luglio 2020) Alla Camera e al Senato ci saranno tre appuntamenti importantissimi. Si tratta del caso Open Arms, dello Stato Di Emergenza e dello scostamento di bilancio I prossimi giorni di Camera e Senato si preannunciano ricchissimi di impegni. La settimana, che in teoria dovrebbe essere di ferie per deputati e Senatori, si è trasformata in un inferno. I due rami del Parlamento, infatti, sono chiamati a dare l’ok alla risoluzione sul programma nazionale di riforme e a un nuovo scostamento di bilancio. Il Governo, da parte sua, dovrà chiarire cosa intenda fare sulla proroga dello Stato Di Emergenza. E non è tutto, perché all’orizzonte si profila anche il giudizio sul caso Open Arms e su Matteo Salvini. Sempre in questa ... Leggi su zon

