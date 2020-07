Calciomercato Inter – Probabile l’assalto ad un difensore svincolato: ecco chi è (Di lunedì 27 luglio 2020) Calciomercato Inter che non si ferma un attimo, con Marotta e Ausilio pronti a sferrare l’attacco a qualsiasi obiettivo che possa far comodo ad Antonio Conte. Nelle ultime ore si è riaperta la pista che porta al difensore belga Jan Vertonghen, che come comunicato dal Tottenham si svincolerà al termine di questa stagione. Perchè piace Vertonghen Vertonghen ha esperienza con i suoi 33 anni, si può adattare facilmente ad una difesa a tre, può dare il contributo che ci si aspettava da Godin, che invece ha deluso le attese e per lo più essendo svincolato è un’occasione da cogliere al volo, visto che era nella lista dei desideri di Conte già da tempo. Non solo l’Inter su Vertonghen La notizia diffusa dal Tottenham sulla non riconferma ... Leggi su giornal

DiMarzio : Il portoghese #JoaoMario torna all'#Inter - DiMarzio : #Inter, incontro con il #ManUtd per il futuro di Sanchez - DiMarzio : #Inter, gli aggiornamenti sul futuro di Sanchez e la posizione del #ManUtd - sportli26181512 : Inter e Barcellona su Aubameyang, le parole del padre: Il padre di Pierre-Emerick Aubameyang, attaccante...… - sportli26181512 : Inter: Conte e la tentazione di snobbare l'Europa League. Alla Juve sono ancora arrabbiati per lo 0-0 con il Benfic… -