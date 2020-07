Bus pieno, spezzano catena e aggrediscono il conducente (Di lunedì 27 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Nuova aggressione verbale stamattina a Napoli ad un conducente della linea 151 all’altezza della fermata alla stazione terminale della Circumvesuviana. Il mezzo era affollato, due uomini hanno rotto la catena che separa il conducente dell’autobus dai passeggeri ed hanno iniziato ad inveire contro di lui per l’eccessivo numero di persone che erano salite a bordo. Il conducente alle 7.30 ha fermato il mezzo ed ha allertato le forze dell’ordine che a distanza di un ora non sono intervenute. Passato il momento di tensione legato all’aggressione ha riportato il bus al deposito. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

francobus100 : Bus Anm guasto perché troppo pieno: aggredito l'autista, arriva la polizia - TheStefanoT : @andreabell96 In generale si trovano alloggi anche economici. Come già detto ti consiglio qualcosa non per forza in… - gorilla_bus : @Corriere E noi siamo stufi di aria fritta a tempo pieno! - laRoyalBlood_ : Comunque ho deciso di prendere il bus anche se sarà terribilmente pieno ma non credo che potrò camminare per 40 minuti sotto al sole forse - Jesynelson_Fake : @eggiada BUS è in pieno stile 80s e ADORO UN SACCO CHE STIA 'TORNANDO DI MODA' QUESTO SOUND -

Ultime Notizie dalla rete : Bus pieno Bus pieno, spezzano catena e aggrediscono il conducente anteprima24.it Incandescente’ la tratta per Marina e Punta"

"Non può essere solo l’autista a verificare che ogni passeggero indossi la mascherina, o a contare il numero esatto dei viaggiatori". Raffaele Rossi, autista e sindacalista per la Fit-Cisl, rivela di ...

Positivo al Covid prende bus e treno: individuati i passeggeri che erano con lui

Nonostante fosse positivo al coronavirus e obbligato a rimanere in quarantena, ha viaggiato da Roma a Sabaudia, prendendo un treno ed un bus Cotral. Ci sono delle evoluzioni sul caso del cittadino ben ...

"Non può essere solo l’autista a verificare che ogni passeggero indossi la mascherina, o a contare il numero esatto dei viaggiatori". Raffaele Rossi, autista e sindacalista per la Fit-Cisl, rivela di ...Nonostante fosse positivo al coronavirus e obbligato a rimanere in quarantena, ha viaggiato da Roma a Sabaudia, prendendo un treno ed un bus Cotral. Ci sono delle evoluzioni sul caso del cittadino ben ...