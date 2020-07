Vucinic: "Juve? La date troppo per scontata, nessuno vince per mancanza di avversari. Roma? Spero torni in alto" (Di domenica 26 luglio 2020) Il doppio ex di Roma e Juventus, Mirko Vucinic, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport, raccontando la sua esperienza con il Coronavirus e parlando anche del futuro e del momento della Juventus e della Roma. Ecco le dichiarazioni dell'attaccante montenegrino, pronto a studiare per diventare un allenatore. Com'è stata l'esperienza che hai avuto con il Coronavirus? "Il coronvirus mi ha spaventato, ero in Montenegro, avevo la febbre a 38,2. Poi mi è calata, ma ho fatto il tampone: era... Leggi su 90min

paolosaletti1 : RT @TUTTOJUVE_COM: Vucinic: 'La Juve? La date per scontata, ma nessuno vince per mancanza di avversari' - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Vucinic: 'La Juve? La date per scontata, ma nessuno vince per mancanza di avversari' - Fprime86 : RT @Spazio_J: CorSport - Vucinic: 'La Juve è sempre la Juve, gli auguro di vincere anche in Europa' CorSport - Vucinic: 'La Juve è sempre l… - Fabio64535537 : RT @TUTTOJUVE_COM: Vucinic: 'La Juve? La date per scontata, ma nessuno vince per mancanza di avversari' - FBlanconegro : RT @Spazio_J: CorSport - Vucinic: 'La Juve è sempre la Juve, gli auguro di vincere anche in Europa' CorSport - Vucinic: 'La Juve è sempre l… -