Traffico Roma del 26-07-2020 ore 14:30 (Di domenica 26 luglio 2020) Luceverde Roma una buona domenica a Bentrovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi alle porte di Roma nord zona Osteria Nuova incidente sulla strada provinciale Braccianese alla perfezione con la via Anguillarese i veicoli coinvolti Sono fermi al centro della carreggiata per questo motivo ci sono code per entrambe le direzioni di marcia per il resto la circolazione è indicata a regolare sul territorio cittadino prosegue la stagione estiva del Teatro dell’Opera al Circo Massimo per le 20:30 possibili chiusure al Traffico tra via dei Cerchi via dell’Ara massima di Ercole deviazioni per le linee bus di zona e anche questa sera per lavori la circolazione della ferrovia regionale Roma Lido Sara interrotta partire dalle 21:30 tra Acilia e Colombo In alternativa è possibile utilizzare le ... Leggi su romadailynews

