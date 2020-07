Traffico Roma del 26-07-2020 ore 10:30 (Di domenica 26 luglio 2020) Luceverde Roma Buongiorno Ben ritrovati all’ascolto in studio Marina riccomi incidente su via Cassia in zona la Giustiniana si registrano code In entrambe le direzioni Traffico in coda lungo via Aurelia sempre per incidente tra il raccordo anulare del Bivio per Castel di Guido verso Civitavecchia rallentamenti su via Pontina per Traffico intenso via di Vallerano e via di Pratica in direzione Pomezia sulla via Litoranea code a tratti tra Castel Fusano e Torvaianica nelle due direzioni Traffico regolare sulla viabilità cittadina prosegue la stagione estiva del Teatro dell’Opera al Circo Massimo dalle 20:30 possibili chiusura al Traffico tra via dei Cerchi e via dell’Ara massima di Ercole deviazioni per le linee di zona anche questo fine settimana per lavori la circolazione della ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 26-07-2020 ore 07:30 RomaDailyNews Cassazione: mancanza di stalli bianchi e il restringimento della sede stradale sono 'Fatti da riscontrare debitamente'

Ciò vale anche se non dimostra che una delibera di Giunta esclude l’obbligo ad hoc a causa delle condizioni di traffico nella zona ... Prati dopo le negative sentenze del Giudice di Pace di Roma e del ...

Esodo estivo, bollino nero l'8 agosto. Viabilità Italia, tra il 7 e il 9 i maggiori volumi di traffico

ROMA - Giornata da bollino nero sulle autostrade italiane il prossimo otto agosto. E' quanto prevdde il Piano dei servizi per lïesodo estivo 2020 di Viabilità Italia. I dati di traffico riferiti a que ...

