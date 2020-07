Spal-Torino 1-1, Longo: “Obiettivo salvezza per nulla scontato, contenti di averlo raggiunto” (Di domenica 26 luglio 2020) “Lottare per la salvezza è una situazione difficile da spiegare, far capire a una squadra di dover lottare per un obiettivo per cui non è stata costruita è complicato. Di conseguenza secondo me siamo stati bravi e faccio i complimenti ai ragazzi, l’obiettivo non era per nulla scontato. Era fondamentale raggiungerlo e siamo contenti”. Lo ha detto l’allenatore del Torino Moreno Longo al termine del pareggio in casa della Spal che è valso la salvezza matematica: “Il rammarico quando non si vince c’è – aggiunge il tecnico granata ai microfoni di Sky – oggi volevamo farlo a prescindere dal fatto che bastasse un punto. Dovevamo chiuderla prima, non dare alla ... Leggi su sportface

