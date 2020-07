Scossa di terremoto avvertita dalla popolazione: paura in spiaggia tra i bagnanti (Di domenica 26 luglio 2020) Nella mattinata di oggi domenica 26 Luglio 2020l, in Sicilia si è verificato un sisma che è stato avvertito anche sulle bellissime spiaggie della Sicilia, creando panico e spavento tra i bagnanti. E' stato avvertito a Milo una piccola provincia di Catania, con l'epicentro a circa 5 km di profondità. Successivamente, ci sono state una serie di repliche anche se di magnitudo inferiore. Per fortuna non ci sono stati danni a persone o cose, anche se i cittadini sono rimasti abbastanza storditi da tale avvenimento. Ma non è stato il solo sisma a verificarsi oggi. Anche in un altro posto si è avveritito un sisma di una potenza superiore. E' stata registrata alle 3:46 di questa mattina in provincia di Roma, con epicentro nei press di Artena. Il suo epicentro a 11 km di profondità. Ci sono stati altri diversi manifestazioni ... Leggi su howtodofor

