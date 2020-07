Roma Fiorentina, i convocati di Fonseca: torna Fazio, out Ibanez e Under (Di domenica 26 luglio 2020) Paulo Fonseca ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per il match di questa sera contro la Fiorentina: out in 4 Paulo Fonseca ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per il match di questa sera contro la Fiorentina. Rimangono indisponibili Mirante, Ibanez, Santon e Ünder. Portieri: Cardinali, Fuzato, Pau Lopez Difensori: Smalling, Zappacosta, Çetin, Mancini, Fazio, Kolarov, Peres, Spinazzola, Calafiori Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Perotti, Villar, Veretout, Pastore, Diawara, Mkhitaryan, Zaniolo Attaccanti: Dzeko, Kalinic, Perez, Kluivert Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

