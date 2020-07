Ray Fisher contro Joss Whedon: "Ho molte testimonianze dei suoi comportamenti scorretti sul set" (Di domenica 26 luglio 2020) Ray Fisher è tornato ad attaccare Joss Whedon, con cui ha lavorato in occasione di Justice League, sostenendo di aver raccolto molte testimonianze contro di lui. Ray Fisher è tornato ad attaccare Jos Whedon dichiarando che sta raccogliendo le testimonianze di altre persone per dimostrare che il regista sul set ha un comportamento poco professionale e irrispettoso nei confronti di chi lavora. L'attore aveva già criticato il filmmaker su Twitter e durante un panel della Justice Con non ha esitato a ribadire la propria posizione. L'interprete di Cyborg in Justice League ha risposto a chi gli chiedeva di fare un confronto tra Zack Snyder e Joss Whedon dichiarando: "Non voglio ... Leggi su movieplayer

