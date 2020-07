MotoGp, Valentino Rossi delinea la sua strategia: “partirò là davanti, un’occasione per attaccare chi mi precede” (Di domenica 26 luglio 2020) Valentino Rossi ha le idee chiare in vista del Gran Premio di Andalusia, secondo appuntamento del Mondiale 2020 di MotoGp in programma questo pomeriggio sempre a Jerez. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesIl Dottore ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il warm up, rivelando la sua strategia per la gara di questo pomeriggio: “è andato abbastanza bene il warm up, dopo qualche giro è stato un po’ difficile ma sono riuscito a tenere un passo costante. Ce ne sono molti piloti che girano con il mio stesso tempo, quindi bisogna vedere come andrà. Sarà una gara lunga e difficile, però parto là davanti e dunque sarò più vicino ai primi per provare ad attaccarli. Soft al posteriore piuttosto che la media? Sì, penso di ... Leggi su sportfair

SkySportMotoGP : Valentino Rossi 4° in griglia a Jerez, il pivot funziona: i dettagli. VIDEO ??@MattiaPasini #AndaluciaGP #SkyMotori… - SkySportMotoGP : Gp Spagna 2020. Valentino Rossi: 'Non ancora da podio, dobbiamo migliorare' #SkyMotoGP #MotoGP #SkyMotori… - SkySport : VIDEO. Rossi, il pivot funziona: i dettagli - Superscommesse : Alle 14.00 va in scena l'#AndaluciaGP con l'assenza di #Marquez e Valentino #Rossi che parte in 4a posizione ?? Ecc… - Simon196_cm : Buona domenica a tutti.. Oggi Valentino che parte dalla 4 piazza in griglia ci regalerà delle emozioni come un temp… -