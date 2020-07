L'intesa Cdp/Autostrade è già cambiata. Deal non prima del 2021 (Di domenica 26 luglio 2020) Bisogna tornare alla notte tra il 14 e il 15 luglio, quella dell’accordo tra il Governo e i Benetton, per capire come l’evoluzione delle ultime ore ha generato una coda velenosa nella vicenda Autostrade. Quella notte fu deciso un percorso per step e una data - il 27 luglio - per dare avvio all’operazione attraverso un memorandum. Nella bozza del memorandum, però, lo schema è cambiato rispetto a quello messo nero su bianco nel comunicato stampa di palazzo Chigi. Oltre all’effetto collaterale di allungare i tempi del primo passo della nuova Autostrade, ce n’è un altro più rischioso. Tci, uno dei più grandi fondi del mondo e socio di Atlantia (la casa madre attraverso cui i Benetton controllano Autostrade) ha detto no, così non va. ... Leggi su huffingtonpost

Ultime Notizie dalla rete : intesa Cdp L'intesa Cdp/Autostrade è già cambiata. Deal non prima del 2021 L'HuffPost Cdp in Autostrade, operazione di mercato contestuale alla quotazione in Borsa

MILANO - Si va verso un'operazione totalmente di mercato e con qualche giorno di slittamento rispetto alla tabella originaria di marcia, per quel che riguarda la riorganizzazione societaria di Autostr ...

Aspi, fonti: è operazione di mercato, no statalizzazione

L’operazione Aspi si configura come un’operazione totalmente di mercato e non come una statalizzazione della società. A sottolinearlo sono fonti finanziarie vicine al dossier nel puntualizzare che sar ...

