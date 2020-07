La Scuola Si Fa con Gli Insegnanti, Non con i Tablet o i Banchi a Rotelle (Di domenica 26 luglio 2020) Continua il dibattito sulla validità didattica dei Banchi con le Rotelle, recentemente annunciati dalla Ministra Azzolina. Questo un interessante commento: “La domanda mi sorge spontanea: ma prima della scelta (a mio dire ridicola) di dotare di uno strumento del genere le scuole con un decreto o una proposta legislativa (scusate l’ignoranza) la cara Ministra avrà varato una serie di accertamenti tramite tecnici per capire la fattibilità della cosa? Cioè, fatemi capire, prima li fanno ordinare ai presidi poi viene fuori che non sono a norma? Che non fossero uno strumento innovativo, che non fossero adatti per le nostre scuole, che non fossero proprio la soluzione ai nostri problemi didattici noi lo sapevamo già, ma pare che Azzolina venga giù dalla pianta del pero! Questa è ... Leggi su youreduaction

NicolaPorro : Oggi sono davvero abbagliato dagli scoop incredibili del #CorrieredellaSera che apre con le indagini su #Fontana e… - matteosalvinimi : Studenti nei cinema o nei teatri, quasi 200.000 insegnanti precari, ore di lezione ridotte a 50 minuti, entrata a s… - sole24ore : La scuola deva essere equa e inclusiva. Sopratutto adesso. Lo spieghiamo con i disegni - d_antimi : ENZO PENNETTA: La scuola umiliata. La farsa del mono-banco con le ruote,... - SebastianTano90 : @riktroiani Ma Galli li conosce i bambini o ragazzi? Secondo lui veramente i bambini o ragazzi vanno a scuola con l… -