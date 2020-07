Juve Sampdoria 0-0 LIVE: colpo di testa Ramirez (Di domenica 26 luglio 2020) All’Allianz Stadium, la 36ª giornata di Serie A 2019/20 tra Juve e Sampdoria: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE All’ “Allianz Stadium”, Juve e Sampdoria si affrontano nel match valido per la 36ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Juve Sampdoria 0-0 MOVIOLA 1′ Inizia Juventus-Sampdoria – Fischio d’inizio all’Allianz Stadium 3′ colpo di testa Ramirez – Cross di Augello a tagliare l’area, Ramirez cerca la deviazione in porta para Szczesny Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Juve ... Leggi su calcionews24

juventusfc : Inizia in questo momento l'incontro di Mister #Sarri con i giornalisti invitati alla vigilia di #JuveSamp ?? Live,… - juventusfc : #StartingXI - Undici nomi storici per #JuveSamp! Sul nostro sito e sulla nostra App! ???? - juventusfc : Questa era l'ultima risposta di Mister Maurizio Sarri. A breve il report sul nostro sito e sulla nostra App. Il vid… - GiulyADP : RT @juventusfc: KICK-OFF | ?? Obiettivo tre punti. Forza, ragazzi: #FinoAllaFine ?? ?? LIVE MATCH su - mariajuv66 : RT @juventusfc: KICK-OFF | ?? Obiettivo tre punti. Forza, ragazzi: #FinoAllaFine ?? ?? LIVE MATCH su -