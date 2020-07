Inter, frenata del Barça per Lautaro. Bartomeu: “Altre priorità, affare stoppato” (Di domenica 26 luglio 2020) Il patron del Barcellona parla ai microfoni del Mundo Deportivo e si confessa in un’Intervista fiume che spazia dal momento del club fino ai retroscena di mercato che riguardano da vicino anche l’Inter. Il primo argomento a tenere col fiato sospeso i tifosi nerazzurri è il lungo corteggiamento, finora però del tutto improduttivo, dei catalani … L'articolo Inter, frenata del Barça per Lautaro. Bartomeu: “Altre priorità, affare stoppato” Leggi su dailynews24

A Sky Calcio Club si parla del Monza. Caressa: "Campagna acquisti da A immediata". Bergomi frena: "Non è scontato"

Monza al centro del dibattito anche su Sky Calcio Club. Scambio di opinioni tra Fabio Caressa e Beppe Bergomi. Il telecronista non ha dubbi: “Per me il Monza sta facendo una campagna acquisti per una ...

MotoGP, GP Jerez (Andalusia), Bagnaia in prima fila: "Fatti passi avanti, grande lavoro"

Francesco Bagnaia ha conquistato il terzo posto nelle qualifiche del Gp di Andalusia. Il pilota della Ducati Pramac partirà dunque dalla prima fila sul circuito di Jerez, dove la scorsa settimana ha o ...

