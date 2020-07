In Ungheria e Polonia vengono compromessi dei diritti fondamentali. E non può essere ignorato (Di domenica 26 luglio 2020) L’accordo raggiunto martedì scorso nel Consiglio europeo ha un grosso neo: mi sta bene l’esercizio di solidarietà e molto bene l’accettazione del principio di condivisione del debito; ma non mi piace affatto che l’intesa la dia vinta a Polonia e Ungheria sui fronti irrinunciabili dello stato di diritto, della separazione dei poteri, della libertà d’espressione e di informazione; e che non crei un nesso tra il rispetto dei valori fondamentali e l’elargizione degli aiuti europei alla “democrazia illiberale” (copyright: il premier ungherese Viktor Orban) e al nazionalismo neo-integralista del leader polacco Jaroslaw Kaczynski. Le dimissioni, ieri, a Budapest di decine di giornalisti del principale sito di notizie indipendente ungherese, Index.hu, per protestare contro il ... Leggi su ilfattoquotidiano

