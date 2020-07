Ezio Greggio e Romina Pierdomenico, la differenza di età è notevole ma non si avverte (Di domenica 26 luglio 2020) Girare per le strade di Montecarlo con Ezio Greggio e la compagna Romina Pierdomenico è come assistere a uno spettacolo a cielo aperto. Battute, gag spontanee, scherzi, piccole e vicendevoli premure, mani che si sfiorano e voglia di esplorare insieme ogni angolo di questo paradiso racchiuso tra il mare e la Rocca di casa Grimaldi, dove il conduttore ha scelto di vivere. Ed è qui che insieme trascorreranno le vacanze: hic manebimus optime, qui staremo benissimo, che bisogno c’è di fare le valigie? «Dopo un periodo così scioccante e drammatico come l’emergenza sanitaria che il mondo ha vissuto e purtroppo vive ancora, abbiamo pensato di passare un’estate molto tranquilla. Nessun viaggio. Restiamo a casa, a Monaco: ci sono belle spiagge e strutture, mare pulitissimo, bei ... Leggi su aciclico

