Cutrone: «Firenze posto perfetto, voglio ripagare la fiducia della società» (Di domenica 26 luglio 2020) Patrick Cutrone ha parlato sulle pagine del Corriere dello Sport: queste le sue parole sull’amore per Firenze e la Fiorentina Patrick Cutrone ha parlato sulle pagine del Corriere dello Sport raccontando di come si è innamorato di Firenze e della Fiorentina. Le sue parole. Firenze – «Credo nella società, nei disegni della proprietà. La città è straordinaria, i tifosi pure di più. Credo che Firenze sia il mio posto perfetto». FIORENTINA – «Sono molto legato alla Fiorentina e voglio ripagare la fiducia che hanno riposto in me. Orgoglio e gratitudine. Al di là dei gol, ... Leggi su calcionews24

sportli26181512 : Fiorentina, Cutrone: 'Sono pronto ad essere il bomber del futuro. Il mio futuro è a Firenze': Patrick Cutrone, atta… - Fiorentinanews : #Cutrone: '#Firenze è il mio posto perfetto, voglio ripagare la fiducia della società. #Iachini uomo straordinario… - FiorentinaUno : CUTRONE: “Ho tanti sogno da realizzare a Firenze. Spero di restare. Sulla Roma…” - infoitsport : CUTRONE, TRA NUMERI INCREDIBILI E VOGLIA DI FIRENZE - infoitsport : CUTRONE, TRA NUMERI INCREDIBILI E VOGLIA DI FIRENZE -