Cagliari Udinese LIVE: si parte! (Di domenica 26 luglio 2020) Alla Sardegna Arena, la 36ª giornata di Serie A 2019/20 tra Cagliari e Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Alla “Sardegna Arena”, Cagliari e Udinese si affrontano nel match valido per la 36ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Cagliari Udinese 0-0 MOVIOLA 1′ Fischio d’inizio Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Cagliari Udinese 0-0: risultato e tabellino Cagliari (3-4-2-1): Cragno; Pisacane, Ceppitelli, Klavan; Nandez, Ladinetti, Ionita, Lykogiannis; Ragatzu, Joao Pedro; Simeone. A disposizione: Rafael, Carboni, Faragò, Mattiello, Walukiewicz, Birsa, Lombardi, Marigosu, Rog, Gagliano, ... Leggi su calcionews24

CarolRadull : Today's Serie A Fixtures Bologna vs. Lecce 6.15pm AS Roma vs. Fiorentina 8.30pm Cagliari vs. Udinese 8.30pm Spa… - rfutbol : Gol Udinese, Cagliari 0-1 Udinese (min.2) #Cagliari #Udinese #SerieA - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Cagliari-Udinese, le formazioni ufficiali - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Cagliari-Udinese, le formazioni ufficiali - palpitesfutbol : GOOL DO(A) Udinese! Cagliari [0] x [1] Udinese Campeonato Italiano - 2019/2020 - 36ª Rodada 3 minuto(s) -