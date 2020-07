Astrologia e Covid: è possibile prevederlo? Lo racconta Ada Alberti - (Di domenica 26 luglio 2020) Roberta Damiata In questa intervista esclusiva l'astrologa Ada Alberti racconta le sue previsioni sul prossimo futuro legate alla pandemia di Covid Di sicuro se si pensa ad un'astrologa famosa, il primo nome che viene alla mente è quello di Ada Alberti che durante tutto l'inverno è presenza fissa a "Pomeriggio e Mattino 5" incuriosendo con la sua "lettura delle stelle e dei segni zodiacali", milioni di spettatori. Ma di leggero nella sua arte c'è poco, "Per essere dei veri astrologi - ci racconta in questa intervista esclusiva - bisogna studiare, non si tratta di essere un mago con il paiolo e le pozioni. L'Astrologia è una scienza seria". L'abbiamo incontrata per cercare di capire con lei, cosa succederà nei prossimi mesi con la pandemia di ... Leggi su ilgiornale

