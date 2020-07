Una Vita, spoiler 27 luglio 2020: Cinta vuole fidanzarsi con Emilio (Di sabato 25 luglio 2020) Cosa ci riservano le anticipazioni di Una Vita per la puntata in onda lunedì 27 luglio 2020 su Canale 5? Finalmente, Cinta ed Emilio si sono baciati dopo un lungo periodo di corteggiamento. I due giovani però verranno ostacolati nel corso delle prossime puntate dalle rispettive famiglie e per loro sarà difficile portare avanti la relazione. Intanto, Felipe continua a tenere sotto stretta osservazione Genoveva, che ha sempre di più un comportamento ambiguo. Nei prossimi episodi di Una Vita sarà centrale anche il rapporto tra Ramon e Carmen. Il Palacios ha cercato di voltare pagina dopo la morte di Trini, ma il suo ricordo è sempre vivo. Ramon ha provato a dire a Carmen di essere più disinvolta in pubblico, provocandole un grande dolore. La ... Leggi su kontrokultura

matteosalvinimi : Oggi con nonna Rosa, 90 anni, lampedusana da una vita. 'I clandestini devono andare via. Basta, siamo stanchi. Acco… - matteosalvinimi : Domani vita vera tra Toscana, Emilia e Marche! Vi aspetto dalle 9.15 a Prato, poi alle 11.15 a Montemurlo (Prato),… - CarloCalenda : Ecco i ragazzini viziati che vanno in giro a ripetere le idiozie di chi non ha mai avuto a che fare con 400 operai… - bellarkexvds : RT @yellowsshadow: non ti conosco ma so che almeno una volta nella vita hai registrato la tua voce mentre cantavi perchè convint* di avere… - 73696E : @Idrossido1 se e quando decidiamo di lasciare persone soffrire in mare o venire riportare indietro in condizioni di… -