Sorpresi a copiare durante l' esame di Stato | tre mesi di carcere per due ragazzi

RABAT - Multa di 450 euro, confisca del telefonino e tre mesi di prigione. Tanto è costato a due giovani marocchini l'aver sbirciato il cellulare per copiare le risposte all'esame. Due studenti sono s ...

Pene rigide per chi copia agli esami statali, non solo il sequestro del telefono ma anche multa e condanna. Questo è quanto accaduto in Marocco, dove due studenti sono stati sorpresi mentre cercavano ...

