Ragazzo di 21 anni trovato ferito in un hotel. Muore in ospedale (Di domenica 26 luglio 2020) Un giovane 21enne è stato trovato ferito in un hotel a Pescara e morto poco dopo in ospedale. Stanno indagando i carabinieri Un Ragazzo di soli 21 anni, Alessandro Di Nino, è stato trovato in una stanza dell’hotel ”Holiday” ferito alle gambe e ricoperto di sangue sul lungomare a sud di Pescara. Il Ragazzo, dopo … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

carlogubi : Dato che il rapporto di causa ed effetto tra l'estintore e uno sparo alla cieca è smentito dai fatti da 19 anni, vi… - Marius13112004 : @EugenioCardi Il figlio di 11 anni è stato già pericolosamente indottrinato dal padre all'odio, al disprezzo per i… - carrotsocks : cioè pure questa a 15 anni ha trovato il ragazzo, pure caruccio e io qua che osservo, ma come si fa??? - alioscia_castro : RT @sanacore_: Cosa è successo a #MarioPaciolla ? Passano i giorni, i media se ne fottono, forse pensano che la morte di un ragazzo di 33 a… - antvrctic : RT @iamtheresacv: Lui è Cornelius Fredericks, ragazzo di 16 anni che è stato ucciso praticamente nello stesso modo di George Floyd. Nei soc… -