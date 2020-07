Piacenza, Montella incastrato dalle microspie: 'Quando lo ha saputo era bianco pallido, non respirava più' (Di sabato 25 luglio 2020) È in corso l'interrogatorio di Giuseppe Montella , il carabiniere arrestato insieme ad altri sei colleghi della caserma di Piacenza per reati che vanno dallo spaccio all'estorsione. Secondo le ... Leggi su tgcom24.mediaset

HuffPostItalia : Piacenza, il maxi garage auto dell'appuntato Montella: 11 auto e 16 moto - fattoquotidiano : Carabinieri arrestati a Piacenza, la mamma di Montella: “Parlano di Gomorra perché siamo napoletani. Lui e i colleg… - repubblica : Piacenza, Montella il carabiniere senza scrupoli - we_ci65 : RT @LDistratta: Carabinieri Piacenza, anche Montella davanti al gip. Il legale: 'E' molto provato' Guardi avvocà, poteva provare a essere o… - LDistratta : Carabinieri Piacenza, anche Montella davanti al gip. Il legale: 'E' molto provato' Guardi avvocà, poteva provare a… -