Palermo, il Girone C sarà infuocato: dal Bari all’Avellino, ecco tutte le avversarie dei rosanero (Di sabato 25 luglio 2020) Un campionato ostico per i rosanero.“C’è chi lo ha già definito “un campionato di serie B2” per il blasone delle società che parteciperanno” scrive l’edizione odierna de La Repubblica, che fa il punto sul Girone che attende il Palermo nel prossimo campionato di Serie C, che si preannuncia come uno dei più difficili degli ultimi anni se si pensa che la maggior parte delle squadre che ne fanno parte ambiscono alla promozione diretta in Serie B.In totale saranno venti le squadre del Sud che andranno a comporre il Girone C, club storici di cinque regioni: Sicilia, Calabria, Campania, Basilicata e Puglia. Tra quelle siciliane Palermo, Catania e Sicula Leonzio sono le uniche squadre sicure di disputare il prossimo campionato di C.Si attendono ... Leggi su mediagol

Mediagol : #Palermo, il #GironeC sarà infuocato: dal #Bari all’#Avellino, ecco tutte le avversarie dei rosanero - tifosipalermoit : C’è chi lo ha già definito “ un campionato di serie B2” per il blasone delle società che parteciperanno… - Tvottiano : @famigliasimpson @enrick81 @napoliforever89 @ematr_86 @tw_fyvry @misterf_tweets @Gio79803890 @ZeusMega… - MarcoCostanza5 : #Avellino, il girone C sarà infernale: pericoli, retrocessioni e possibili derby - ILOVEPACALCIO : 'Benvenuto all'inferno Palermo': prende forma il girone C di Lega Pro 2020/21. Le probabili partecipanti - Ilovepal… -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo Girone Palermo, il Girone C sarà infuocato: dal Bari all’Avellino, ecco tutte le avversarie dei rosanero Mediagol.it Corda rivela: “Foggia in C? Ci sono altissime possibilità”

Il Foggia vuole la Serie C a tutti i costi. Lo stop per il coronavirus ha costretto i pugliesi a una beffarda permanenza in Serie D. A un solo punto dal Bitonto, promosso. Le ultime vicende giudiziari ...

Pontedera, inizia il mercato con due nomi

Primi due acquisti per il Pontedera edizione 2020-21. Si tratta di un over, Giuseppe Catanese, e di un giovane in quota, Francesco Vaccaro. Cominciamo con l’elemento più esperto. Il suo nome ve lo ave ...

Il Foggia vuole la Serie C a tutti i costi. Lo stop per il coronavirus ha costretto i pugliesi a una beffarda permanenza in Serie D. A un solo punto dal Bitonto, promosso. Le ultime vicende giudiziari ...Primi due acquisti per il Pontedera edizione 2020-21. Si tratta di un over, Giuseppe Catanese, e di un giovane in quota, Francesco Vaccaro. Cominciamo con l’elemento più esperto. Il suo nome ve lo ave ...