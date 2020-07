Oggi sono abbagliato dai giornali (Di sabato 25 luglio 2020) 00:00 Oggi sono abbagliato! sono davvero abbagliato degli scoop incredibili del Corriere della Sera che apre con le indagini su Fontana. 03:20 sono anche abbagliato dalla Verità che mette in prima pagina le indagini sul compagno di Casalino. 04:20 Gli affarucci a Capri e gli scooter di Palamara. 05:20 La Meloni arriva al 18% con Fratelli d’Italia. 06:15 I soldi del Recovery fund arriveranno a settembre 2021. Perché bisogna prendere subito il Mes. 10:00 Il ministro Costa dice che ci sono un sacco di soldi contro il dissesto idrogeologico. Toc toc! 10:57 Appalto da 3 miliardi per i banchi di scuola. Da leggere Giordano e Ricolfi. 12:53 Gli statali tornano al lavoro… forse. E scopro il termine “attività ... Leggi su nicolaporro

