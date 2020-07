Nestorovski: «La Juve vincerà la scudetto ma non poteva farlo a Udine» (Di sabato 25 luglio 2020) Iljia Nestorovski ha parlato sulle pagine de Il Gazzettino, tornando sulla sorprendente vittoria dell’Udinese contro la Juve Iljia Nestorovski ha parlato sulle pagine de Il Gazzettino tornando sulla vittoria dell’Udinese contro la Juve. Le sue parole. «È stata una serata indimenticabile, perché non capita spesso di vincere contro la Juve, soprattutto se loro con un successo potevano vincere il campionato. Lo vinceranno lo stesso, ma non lo hanno fatto qui, perché abbiamo dato tutto. Il nostro stimolo principale è la ricerca della salvezza; in più non volevamo che la Juventus passeggiasse sul nostro stadio. Abbiamo pensato: “Ok, vincerete lo scudetto, ... Leggi su calcionews24

