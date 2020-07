Napoli-Sassuolo 2-0, gol di Hysaj e Allan. Quattro gol in fuorigioco annullati al Sassuolo (Di sabato 25 luglio 2020) Hysaj e Allan i marcatori che non ti aspetti. Finisce 2-0 tra Napoli e Sassuolo. Gli uomini di Gattuso vincono dopo la sconfitta a Parma. Subito il gol del terzino albanese Hysaj nel primo tempo, nel finale raddoppio di Allan che aveva segnato anche all’andata. Al Sassuolo annullati Quattro gol per fuorigioco. C’erano tutti e Quattro i fuorigioco, segno che la linea difensiva del Napoli funziona. Il primo tempo è stato più di marca del Napoli, nella ripresa si è vista di più la formazione di De Zerbi. È uscito per infortunio Manolas colpito al torace. Nel finale, prima del ... Leggi su ilnapolista

