Marquez: “Volevo provare a correre per capire come reagiva il corpo, ora non ho rimpianti” (Di sabato 25 luglio 2020) Marc Marquez non ce l’ha fatta a tornare in pista a pochi giorni dall’operazione all’omero. Si è dovuto arrendere di fronte al dolore. Racconta perché voleva provarci. “Ci ho provato, quando hai passione per qualcosa ci devi provare, questa è la mia mentalità. Martedì dopo l’operazione non avevo troppo dolore e ho capito che tentare di correre era un’opzione. Io sono ottimista al 100%, volevo capire bene come reagiva il mio corpo e ne ho parlato con la Honda dicendo ‘vado a Jerez’ ma non so se riesco a correre’. Adesso posso dormire tranquillo, senza rimpianti e mettermi subito all’opera per essere pronto per ... Leggi su ilnapolista

