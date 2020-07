Marocco, due ragazzi in prigione per aver copiato all'esame di stato (Di sabato 25 luglio 2020) Pene rigide per chi copia agli esami statali, non solo il sequestro del telefono ma anche multa e condanna. Questo è quanto accaduto in Marocco, dove due studenti sono stati sorpresi mentre cercavano ... Leggi su tgcom24.mediaset

