Magalini ultimo acquisto di Verona (Di sabato 25 luglio 2020) Verona -La BluVolley Verona ha annunciato di aver riportato in maglia gialloblu lo schiacciatore Giulio Magalini classe 2001, veronese doc e protagonista nel settore della società, prima dell'... Leggi su corrieredellosport

VERONA-La BluVolley Verona ha annunciato di aver riportato in maglia gialloblu lo schiacciatore Giulio Magalini classe 2001, veronese doc e protagonista nel settore della società, prima dell'esperienz ...