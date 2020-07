Lampedusa esplode, il sindaco: "Dichiaro io lo stato d'emergenza" (Di sabato 25 luglio 2020) ″È una situazione ormai ingestibile. Se il Governo non proclamerà lo stato di emergenza per Lampedusa lo farò io. L’hotspot non è più in grado di accogliere migranti, la responsabilità di questa emergenza non può ricadere sul sindaco, sull’amministrazione comunale e sui Lampedusani”. Il sindaco di Lampedusa Totò Martello commenta l’ultima raffica di sbarchi nell’isola (altri tre nelle ultime ore) e la situazione nell’hotspot dell’isola dove si trovano in questo momento oltre mille migranti, dieci volta la capienza massima prevista.“Oggi non ci saranno trasferimenti in traghetto verso Porto Empedocle - sottolinea il sindaco - e ... Leggi su huffingtonpost

