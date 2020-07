La Puglia addosso, in questa notte delle meraviglie (Di sabato 25 luglio 2020) Sono nata e cresciuta in un piccolo paese della provincia di Lecce. 5.000 abitanti distribuiti su uno strano territorio, roccioso, con tanti sali e scendi che da piccola mi sembravano montagne da scalare. Cuti, si chiamano qui e del mio paese si dice: cuti cuti, San Donato tutti curnuti. Leggi su vanityfair

Sono nata e cresciuta in un piccolo paese della provincia di Lecce. 5.000 abitanti distribuiti su uno strano territorio, roccioso, con tanti sali e scendi che da piccola mi sembravano montagne da scal ...

Chiuri: con Dior ha sfilato il Salento

Annunciata, dis-annunciata, ri-annunciata, oggi già ricordo. La sfilata Cruise Collection 2021 della Maison Dior in piazza Duomo, mercoledì sera, si è consumata in 27 minuti e 49 secondi di bellezza a ...

