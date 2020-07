Invalidi: soldi in più con la maggiorazione e arretrati, come fare domanda (Di sabato 25 luglio 2020) Lo sai che se sei invalido civile ultrasessantenne totale al 100% potresti avere diritto ad una maggiorazione sociale/incremento della pensione per un totale di circa €. 650,00 mensili anziché di €. 286,00 circa compresi gli eventuali arretrati? maggiorazione sociale in 15 giorni per il sig. Francesco In poche settimane il sig. Francesco ha ricevuto un incremento mensile da 286 euro a 650 euro ottenendo perfino un anno di arretrati. Il signor Francesco ci ha contattato a mezzo email, dopo aver letto il nostro articolo Invalidi: incremento pensione e diritto agli arretrati, cosa fare per ottenerli per avere maggiori informazioni su come ottenere la maggiorazione sociale. Giovanni, di anni 61, è un ... Leggi su notizieora

