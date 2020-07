I carabinieri da duri torturatori ad agnellini in lacrime davanti ai pm: eseguivo gli ordini (Di sabato 25 luglio 2020) 'Mi è crollato il mondo addosso': lo ha detto l'appuntato della caserma Levante, Angelo Esposito, in un passaggio del lungo interrogatorio di garanzia davanti al gip, in carcere a Piacenza, secondo ... Leggi su globalist

Shlomo_75 : RT @CaressaGiovanni: I #carabinieripiacenza da duri torturatori ad agnellini in lacrime davanti ai pm: eseguivo gli ordini - CaressaGiovanni : I #carabinieripiacenza da duri torturatori ad agnellini in lacrime davanti ai pm: eseguivo gli ordini - GhostdogRunner : RT @globalistIT: - globalistIT : - DreamescapePs : RT @O_Rigoli: I #Carabinieri di #Piacenza in lacrime dopo l’arresto. Finirà che si pentono perché erano dei bravi uaglioni e via tutto a t… -

Ultime Notizie dalla rete : carabinieri duri Carabinieri di Piacenza, trasferiti i vertici - RTL 102.5 RTL 102.5 I carabinieri da duri torturatori ad agnellini in lacrime davanti ai pm: eseguivo gli ordini

“Mi è crollato il mondo addosso”: lo ha detto l’appuntato della caserma Levante, Angelo Esposito, in un passaggio del lungo interrogatorio di garanzia davanti al gip, in carcere a Piacenza, secondo qu ...

Rapina-choc, la fuga dura poche ore

di Rosario PalazzoloÈ durata poco meno di quattro ore la caccia all‘uomo dei carabinieri di Sesto San Giovanni e Cormano per catturare il bandito che ieri pomeriggio intorno alle 17 ha messo a segno u ...

“Mi è crollato il mondo addosso”: lo ha detto l’appuntato della caserma Levante, Angelo Esposito, in un passaggio del lungo interrogatorio di garanzia davanti al gip, in carcere a Piacenza, secondo qu ...di Rosario PalazzoloÈ durata poco meno di quattro ore la caccia all‘uomo dei carabinieri di Sesto San Giovanni e Cormano per catturare il bandito che ieri pomeriggio intorno alle 17 ha messo a segno u ...