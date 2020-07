«Harry e Meghan frustrati e isolati»: la biografia (in uscita) non autorizzata che manda in visibilio il Regno Unito (Di sabato 25 luglio 2020) I sudditi, il mondo inglese, e non solo, trepidano. E la famiglia reale trema. Il prossimo mese uscirà infatti in libreria una biografia non autorizzata sulla coppia più chiacchierata della Royal Family: il principe Harry e Meghan Markle. Il libro, dal titolo Finding Freedom (“Alla ricerca della libertà“, ndr), è stato scritto dai giornalisti Omid Scobie e Carolyn Durand e viene serializzato dal quotidiano The Times e dal settimanale Sunday Times. La notizia è stata diffusa oggi, 25 luglio, dai media britannici. EPA/STR UK AND IRELAND La famiglia realeNel manoscritto, le rivelazioni più intime della vita a palazzo del secondogenito della principessa Diana e di sua moglie. Tra i particolari snocciolati, quelli relativi alla loro condizione di ... Leggi su open.online

Loredanataberl1 : RT @ilgiornale: Harry e Meghan fanno sapere attraverso un portavoce di non aver mai rilasciato alcuna intervista per la stesura di Finding… - ilgiornale : Harry e Meghan fanno sapere attraverso un portavoce di non aver mai rilasciato alcuna intervista per la stesura di… - CorriereUmbria : Harry e Meghan, il divorzio potrebbe essere un vero affare per l'attrice #harry #meghan #markle… - infoitcultura : 'Harry e Meghan gelosi di William e Kate', le rivelazioni nella biografia non autorizzata - infoitcultura : 'In questa famiglia sono delle vipere'. Ma ora Harry e Meghan smentiscono la ricostruzione del libro -