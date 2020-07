"Gli dobbiamo fare un c... così". Il comandante di Piacenza spingeva Montella a fare più arresti (Di sabato 25 luglio 2020) “A Rivergaro e a Bobbio gli devo fare un culo così, è una questione di orgoglio, mi gira il culo che gente che rispetto a voi non vale un cazzo fa i figurini con il colonnello, con il comandante della Legione eccetera. Io parlo a nome della compagnia di Piacenza, è una questione di dignità”. Parlava così l’ormai ex comandante della compagnia carabinieri di Piacenza, il maggiore Stefano Bezzeccheri, rivolgendosi all’appuntato Giuseppe Montella, ora entrambi indagati nell’inchiesta della procura di Piacenza sul presunto giro di illeciti che si svolgeva nella caserma di Piacenza Levante, posta sotto sequestro.Negli atti dell’inchiesta i ... Leggi su huffingtonpost

GiuseppeConteIT : Dobbiamo trovare una sintesi, è nell'interesse di tutti. Consapevoli del fatto che gli strumenti devono essere prop… - borghi_claudio : Il masochismo è una preferenza che ovviamente rispetto, non capisco però perché dobbiamo essere costretti dagli uni… - andrea_cioffi : Il vertice ???? termina con un risultato importante per l’Italia. Dal #RecoveryFund avremo 209 mld per far “ripartire… - st_75 : RT @ECC09159331: #Lamorgese: ' Dobbiamo tendere una mano ai tunisini,stanno vivendo una dura crisi economica '. Gli Italiani no? Ma questi… - Ely47074722 : RT @MarabottiMarco: @MarcoToth4 @BernardeschiAle Purtroppo gli asintomatici possono contagiare ma non hanno febbre... Purtroppo il tampone… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli dobbiamo "Gli dobbiamo fare un c... così". Il comandante di Piacenza spingeva Montella a fare più arresti L'HuffPost Roccaraso, mai più un comune senza ambulanza, il ministro Boccia chiude così agli Stati generali della montagna

... gli altri italiani che hanno questi servizi in città ma non hanno fatto abbastanza per garantire gli stessi livelli dei servizi. È un nostro dovere garntire che l’ambulanza che oggi non c’è a ...

Un premio rilancia il mito: Cossiga maestro del 007

Gli sarebbe piaciuto. Il «Premio Cossiga per l'Intelligence» promosso dalla Società italiana di Intelligence, assegnato al prefetto Carlo Mosca dalla giuria presieduta da Gianni Letta, con vicepreside ...

... gli altri italiani che hanno questi servizi in città ma non hanno fatto abbastanza per garantire gli stessi livelli dei servizi. È un nostro dovere garntire che l’ambulanza che oggi non c’è a ...Gli sarebbe piaciuto. Il «Premio Cossiga per l'Intelligence» promosso dalla Società italiana di Intelligence, assegnato al prefetto Carlo Mosca dalla giuria presieduta da Gianni Letta, con vicepreside ...