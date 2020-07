Genoa Inter LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match (Di sabato 25 luglio 2020) Allo Stadio Ferraris, la 36ª giornata di Serie A 2019/20 tra Genoa e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Ferraris”, Genoa e Inter si affrontano nel match valido per la 36ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA sintesi Genoa Inter 0-0 moviola Fischio d’inizio alle ore 19:30. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Genoa Inter 0-0: risultato e tabellino In attesa delle formazioni ufficiali. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Inter : ?? | PARTENZA Squadra in partenza verso Genova, stasera alle 1?9?:3?0? c'è #GenoaInter ?? Tutte le foto ??… - Inter : ?? | PARTITA Questa sera saremo in campo a Marassi, ma alle 15 l'appuntamento è virtuale ??? #InterQLASH vs Genoa,… - Inter : ?? | ALLENAMENTO Verso #GenoaInter, seduta mattutina per i nerazzurri ?? Guarda la gallery completa ??… - MrLyJay : RT @antonio18c1: PARTITA NUMERO 3000 in serie A per l'Inter, contro il Genoa... Un record!!! La Juventus toccherà quota 3000 alla fine del… - SpazioInter : Inter, col Genoa sarà record: nerazzurri primi a raggiungere 3000 partite in Serie A - -