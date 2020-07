Formia, positiva al Coronavirus una dipendente del comune (Di sabato 25 luglio 2020) Risultata positiva al Coronavirus una donna di 60 anni dipendente del comune di Formia. L’Asl è al lavoro per ricostruire i contatti avuti dalla donna e nel pomeriggio saranno effettuati i tamponi per tutti i colleghi che hanno lavorato a stretto contatto con lei.Il sindaco della città, Paola Villa, si sta invece occupando delle disposizioni relative al comune, in modo particolare quest’ultimo lunedì resterà chiuso per la sanificazione. Maria Concetta Alagna su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

Risultata positiva al Coronavirus una donna di 60 anni dipendente del comune di Formia. L’Asl è al lavoro per ricostruire i contatti avuti dalla donna e nel pomeriggio saranno effettuati i tamponi per ...

