Fonseca: “La squadra sta bene. Con Zaniolo non c’è stato nessun caso. Dzeko è motivato” (Di sabato 25 luglio 2020) Il tecnico della Roma, Fonseca, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina. Ecco le sue parole: “La squadra è in un buon momento, sia tatticamente che fisicamente. Dobbiamo continuare a crescere su tutti i livelli. E’ importante dire che ora pensiamo solo al campionato. Dobbiamo mantenere la stessa ambizione. La squadra sta bene ha trovato fiducia con questo modulo. Dobbiamo far bene ora per arrivare alla partita con il Siviglia. Zaniolo titolare? Vediamo domani. E’ vero che Zaniolo è stato molto bene nell’ultima partita, ma non possiamo dimenticarci che Zaniolo non si è allenato molto prima della Spal. E’ importante gestirlo ... Leggi su alfredopedulla

