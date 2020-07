Fondo ristoro emergenza Covid-19: pioggia di miliardi per i comuni italiani (Di sabato 25 luglio 2020) Nella giornata di ieri il Governo ha versato nelle casse delle amministrazioni locali i fondi di ristoro per i mancati introiti causati dall’emergenza Covid-19. Le attività produttive, infatti, non sono state le uniche a soffrire economicamente la quarantena: anche comuni e province hanno dovuto fare i conti con una situazione tutt’altro che idilliaca sul fronte della spesa per il sociale e quello delle entrate fiscali. Se da un lato la domanda di servizi legati all’erogazione di buoni pasto, di contributi per l’affitto, di spesa solidale e servizi di questo genere è cresciuta esponenzialmente, dall’altro le entrare fiscali ed extra fiscali (Tari, IMU e addizionale IRPEF, solo per citare le tre importanti) si sono contratte fino quasi ad azzerarsi. Il Viminale ha così ... Leggi su quifinanza

Ci hanno incantato con parole al miele e rassicurati che sarebbero arrivato tanti soldi nelle tasche degli italiani. Altro che fiumi di soldi, vi sveliamo il grande inganno. Il Dipartimento del Minist ...

Comuni: una voragine da 11 milioni di euro

Meno turismo, scuole e asili nido chiusi, trasporti fermi e stop alle multe. Le casse degli enti locali, a seguito della pandemia Covid 19, stanno subendo fortissime perdite. I mancati incassi sul fro ...

