Ferrari | Binotto | Mick Schumacher deve dimostrare di meritare la F1

ROMA - "Credo che Mick stia facendo bene, sicuramente è più competitivo rispetto allo scorso anno. Dopo una prima stagione di apprendistato adesso sta mostrando i suoi progressi. Ha mostrato una bella ...

ROMA - Mick Schumacher sta provando a ripercorrere le orme del padre Michael, leggenda della Formula 1 e della Ferrari. Il giovane pilota della Driver Academy corre in Formula 2, finora con risultati ...

