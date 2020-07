Bergamo, sarà una scuola «diffusa» Lezioni anche nei parchi della città (Di sabato 25 luglio 2020) Nuova organizzazione degli spazi interni ed esterni. L’assessore Poli: «Ma servono linee guida chiare per prevenire i contagi». Leggi su ecodibergamo

fanpage : Quel giorno non lo dimenticheremo mai - annibale1962 : @francescatotolo Ma non sarà che il cubano era tra quelli della spedizione di supermedici dell’isola “castrata” inv… - LMilan07 : @battitointer @FBiasin Pioli non ha palmares e non sarà mai un fenomeno ma ha preso una squadra terribilmente indie… - cristinabrizzi : @Memix1968 Ma sai, secondo me alla fine sì, arriva da bergamo, ha 10 anni, non lo hanno mai portato al cimitero. Al… - Sara_fromArda : RT @RadioSavana: Sedrina (Bergamo), #risorseINPS clandestini pretendono di viaggiare sul bus senza biglietto: insultano e minacciano l'auti… -

Ultime Notizie dalla rete : Bergamo sarà Laschet: “L’Italia usi il Recovery Fund per fare le riforme” La Repubblica