Avvicina le donne in scooter e le palpeggia: denunciato 34enne (Di sabato 25 luglio 2020) Violenza sessuale, violenza privata, lesioni personali e percosse. Queste le accuse a carico di un 34enne originario di Civitavecchia che a bordo del proprio scooter Avvicinava le donne che correvano in strada, le palpeggiava e poi, a tutta velocità, si dava alla fuga. Numerose le segnalazioni ai Carabinieri di Montalto di Castro e Tarquinia che hanno permesso di risalire all’uomo. Quest’ultimo è adesso sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e l’obbligo di non uscire di casa dalle 22 alle 6. Maria Concetta Alagna su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

